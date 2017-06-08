СМИ назвали главные темы президентской кампании 2018 года
Тема молодежи может стать одной из приоритетных тем избирательной кампании перед президентскими выборами 2018 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на четыре источника, близкие к Администрации президента (АП).
По словам собеседников издания, готовится большой объем социологических исследований по этой теме, ВЦИОМ и ФОМ проведут такие исследования по заказу АП. При этом гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров эту информацию подтвердил, директор ФОМ Александр Ослон не подтвердил, но и не опроверг.
Предполагается, что в рамках кампании тема молодежи будет использоваться как набор инициатив, ориентированных на данную группу, в том числе связанных с качеством образования, первым наймом, трудоустройством, кредитными программами, цифровой экономикой, безопасностью.
Один из собеседников «Ведомостей» утверждает, что осенью 2016 года президент России Владимир Путин сказал в кулуарах, что хотел бы, чтобы тема молодежи поднималась активнее: «Чем старше становится человек, тем больше он любит молодежь». После этого Росмолодежь и АП стали разрабатывать свои программы, Белый дом тоже получил соответствующие поручения.