08 июня 2017, 12:40
В офис «Руси сидящей» пришли с обыском
В офисе правозащитной организации «Русь сидящая» начался обыск, сообщила ее директор Ольга Романова на своей странице в Facebook. Что стало поводом для следственных действий, не сообщается.
Координатор «Руси сидящей» Алексей Федяров сообщил РБК, что обыск проводят сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями. По словам Федярова, сотрудников организации не выпускают из офиса.
«В офисе "Руси сидящей" обыск. Там сейчас Романова Ольга Евгентевна и Stepan Zimin, ждут адвокатов», - в свою очередь написал журналист Олег Пшеничный.
Созданная журналисткой Ольгой Романовой правозащитная организация «Русь сидящая» оказывает помощь заключенным и их семьям.
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