В офис «Руси сидящей» пришли с обыском

В офисе правозащитной организации «Русь сидящая» начался обыск, сообщила ее директор Ольга Романова на своей странице в Facebook. Что стало поводом для следственных действий, не сообщается.

Координатор «Руси сидящей» Алексей Федяров сообщил РБК, что обыск проводят сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями. По словам Федярова, сотрудников организации не выпускают из офиса.

«В офисе "Руси сидящей" обыск. Там сейчас Романова Ольга Евгентевна и Stepan Zimin, ждут адвокатов», - в свою очередь написал журналист Олег Пшеничный.

Созданная журналисткой Ольгой Романовой правозащитная организация «Русь сидящая» оказывает помощь заключенным и их семьям.