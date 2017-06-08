Поставки российского газа через Украину выросли до пятилетнего максимума

Объем поставок российского газа через Украину достиг рекордно высокого уровня за последние пять лет, сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз НАК «Нафтогаз Украины».

Украинская компания отмечает, что объем транзита российского природного газа через украинскую ГТС увеличился на 22% в первые пять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и вырос на 64% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

В релизе говорится: «Объем поставок газа в этом году достиг рекордно высокого уровня за последние пять лет, превысив средний объем транзита за январь—май в 2013–2016 годы почти на 9 млрд куб. м».

Ранее в «Нафтогазе Украины» заявили об отказе вести переговоры с «Газпромом» по поставках газа после 2019 года на российской территории.