В Раде назвали Россию возможным заказчиком взрыва в посольстве США

Депутат Верховной Рады, советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что, по его личной версии, возможным заказчиком взрыва на территории посольства США в Киеве является Россия, сообщает РИА Новости.

«Моя личная версия, что мотивы этой провокации такие же, как выстрел по консульству Польши в Луцке. Такие же точно, как организация фейковых акций протеста якобы поляков и якобы болгар, что в конечном итоге это сделали по задаче из РФ. Цель очень простая – это хороший повод взбаламутить информационное пространство, попасть на мировые ленты новостей и сказать, что в Киеве небезопасно. Каких-то других мотивов я, честно говоря, не вижу», — сказал Геращенко в эфире телеканала «112. Украина».

Взрыв на территории посольства США в Шевченковском районе Киева прогремел в 00:05 по местному времени (совпадает с московским) 8 июня. Полицейские установили, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство. Пострадавших нет. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 258 («Террористический акт») Уголовного кодекса Украины.

Ранее, в ночь на 31 марта, неизвестные обстреляли из гранатомета здание генерального консульства Польши в украинском Луцке. Жертв и пострадавших не было. По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье «теракт».