Катар сообщил о первых итогах расследования хакерской атаки

Власти Катара установили, что взлом серверов информационного агентства страны (Qatar News Agency, QNA) стал возможен из-за уязвимости на сайте QNA. МВД Катара утверждает, что следователи установили «источники, через которые была проведена кибератака», а файл, посредством которого совершили взлом, был выявлен еще в апреле, передает РБК.

QNA 24 мая опубликовал заметку о выступлении эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, во время которого он высказался за улучшение отношений с Ираном, назвал исламистское движение ХАМАС и ливанскую радикальную группировку «Хизбалла» движениями сопротивления и заявил, что срок правления президента США Дональда Трампа может быть недолгим. Директор катарского агентства заявил, что эта новость стала результатом хакерской атаки.

Через неделю после размещения новости восемь стран региона, в том числе Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн, разорвали дипотношения с Катаром обвинив его в поддержке «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (террористические организации, запрещенные в России).

По данным СМИ, последней каплей стала выплата катарскими властями боевикам 1 млрд долларов выкупа за членов королевской семьи, взятых в плен в Ираке во время соколиной охоты.

Позже сообщалось, что следователи в США подозревают, что эту новость разместили российские хакеры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о том, что сайт Катарского информагентства могли взломать российские хакеры, «очередным фейком». В российском посольстве в Дохе уже заявили, что катарские власти официально не обращалась к ним по поводу хакерской атаки.

На пресс-конференции после окончания расследования власти Катара представят подробный отчет об обстоятельствах взлома QNA и планируют назвать ответственных за взлом.