Взрыв у посольства США в Киеве переквалифицировали на «злостное хулиганство»

Украинские правоохранительные органы переквалифицировала дело о взрыве на территории посольства США в Киеве со статьи «теракт» на «злостное хулиганство», сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает РИА Новости.

«После проведения дополнительного осмотра места происшествия на территории посольства США в Украине полиция видит в этом инциденте признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины», — сообщается в четверг на сайте Нацполиции.

«Предмет, который бросили на территорию посольства, не мог вызвать никому вреда. В связи с этим принято решение об окончательной квалификации этого события как злостное хулиганство», — уточнил Князев.

Взрыв на территории посольства США в Шевченковском районе Киева прогремел в 00:05 по местному времени (совпадает с московским) 8 июня. Полицейские установили, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство. Пострадавших нет. Изначально по факту происшествия уголовное дело было возбуждено по статье 258 («Террористический акт») Уголовного кодекса Украины.