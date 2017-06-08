Интернет-омбудсмен раскритиковал идею запрета анонимайзеров

Интернет-омбудсмен при президенте РФ Дмитрий Мариничев прокомментировал внесение в Госдуму РФ законопроекта о запрете приложений, позволяющих интернет-пользователям обходить блокировку сайтов, сообщает РБК.

Мариничев отметил: ««Как они будут отделять VPN, который используется в коммерческих целях, от VPN, который используется для обхода блокировок? Это невозможно определить».

Интернет-омбудсмен отметил, что запретить использовать VPN на конечных устройствах можно, но «это будет просто преследование собственных граждан в собственной стране».

В целом Мариничев охарактеризовал данную законодательную инициативу как «безумие».