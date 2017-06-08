Экс-главбух «Седьмой студии» заключила сделку со следствием

Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Нина Масляева, обвиняемая в хищении 1,3 млн рублей, дала признательные показания и заключила досудебное соглашение со следствием. Об этом она заявила на заседании Мосгорсуда 8 июня, передает «Дождь».

«Я не снимаю своей вины. Я с самого начала — и судом не было этого учтено — признала свою вину. Я все готова сделать и готова сотрудничать со следствием. Прошу отпустить меня под домашний арест», — сказала Масляева.

Масляеву арестовали 27 мая в рамках дела о присвоении средств, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства. По словам следователя, еще до предъявлений официального обвинения она признала вину и рассказала, что через фирмы-однодневки «Седьмая студия» вывела более 100 млн рублей, а вся «черная бухгалтерия» была уничтожена летом 2016 года.

Еще одним фигурантом этого дела является бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц (ч.4 ст.159 УК РФ) по тому же эпизоду, по которому обвиняется и Масляева.

В рамках расследования 23 мая прошли обыски в «Гоголь-центре» и у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова. Сам Серебренников проходит по этому делу свидетелем.