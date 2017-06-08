КНДР запустила несколько противокорабельных ракет

Северная Корея вновь провела ракетные стрельбы – на этот раз в КНДР запустили несколько противокорабельных ракет, сообщает Yonhap.

Около десяти снарядов класса «земля-корабль» были выпущены из района Вонсан, пролетели к берегам Японии больше 200 километров и упали в Японском море.

В Японии уточнили, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны страны и не представляли угрозу для национальной безопасности. Однако министр иностранных дел Японии Фумио Кисида подчеркнул недопустимость подобных испытаний и заявил, что Токио направит Пхеньяну официальный протест.