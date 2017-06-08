МГУ вошел в первую сотню международного рейтинга QS

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова вошел в сотню лучших вузов мира по версии исследовательского центра QS Quacquarelli Symonds, отмечает РБК.

МГУ занял 95-е место – впервые с 2010 года российскому вузу удалось закрепиться в сотне, отметили в пресс-службе Минобрнауки.

Санкт-Петербургский и Новосибирский государственные университеты получили 240-е и 250-е места соответственно.

Первую четверку рейтинга составили американские вузы: Массачусетский технологический институт, Стэнфорд, Гарвард и Калифорнийский технологический институт. Затем идут британские университеты: Кембридж, Оксфорд, Университетский колледж Лондона и Имперский колледж Лондона.