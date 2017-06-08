«Нафтогаз» заявил о невозможности переговоров с «Газпромом» в России

«Нафтогаз Украины» готов вести переговоры с «Газпромом» относительно поставок газа после 2019 года в любом городе Евросоюза, но только не на территории России, говорится в опубликованном 8 июня сообщении украинской компании.

«Для НАК "Нафтогаз Украины" Российская Федерация является неприемлемой страной для проведения переговоров с ОАО "Газпром"», — говорится в сообщении. В нем подчеркивается, что такой позиции неизменно придерживаются с 2014 года.

Ранее, 6 июня, зампред правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что холдинг может вступить в переговоры с Украиной по поставкам газа после 2019 года, и пригласил представителей «Нафтогаза Украины» приехать в Россию для переговоров.

«Мы готовы вступить в переговоры. Приглашаем наших украинских коллег приехать к нам. Поскольку они представляют услуги, в этом нет ничего злонамеренного — приехать к нам. Тем более они всегда приезжали обсуждать транзит к нам», — сказал представитель «Газпрома».

В настоящее время вопрос о заключении с Украиной нового транзитного контракта взамен истекающего в 2019 году остается открытым. В марте президент России Владимир Путин заявил, что транзит российского газа через Украину в ЕС может сохраниться после 2019 года, если это будет экономически целесообразно.