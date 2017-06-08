США нанесли новый удар по силам Асада в Сирии

Коалиция во главе с США нанесла 8 июня новый удар по проправительственным силам в Сирии, сообщают РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя коалиции.

Напомним, 18 мая истребители коалиции, возглавляемой США, обстреляли колонну проправительственных войск, состоящую из 27 единиц техники. Один из командиров оппозиционных сил подтвердил, что они запросили помощь с воздуха у сил коалиции, так как приняли перемещение проправительственных сирийских отрядов за попытку атаки на их расположение.

20 мая представитель Пентагона заявлял, что американские удары по проправительственным силам в Сирии не повторятся, если не будет угрозы американским военнослужащим.