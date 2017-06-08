В Центральную Европу доставлена первая партия сжиженного газа из США

Первая партия сжиженного природного газа (СПГ) из США прибыла в Польшу, сообщает «Коммерсантъ».

Танкер «Clean Ocean» с грузом американского СПГ прибыл в газопорт Свиноуйсьце 7 июня, в настоящий момент производится его разгрузка, которая может занять около 24 часов.

«Экспорт СПГ способствует американскому рынку труда, более низким ценам на энергоносители для наших зарубежных партнеров и является вкладом в энергетическую безопасность Европы»,— говорится в официальном заявлении Государственного департамента США.

Газовый терминал в Свиноуйсьце был открыт в 2015 году. Его мощности позволяют удовлетворить до трети потребностей Польши в природном газе. В конце апреля польская энергетическая компания PGNiG ("Польске гурництво нафтове и газовництво") заключила с американской фирмой Cheniere Energy спотовую договоренность. В дальнейшем Польша планирует заключить долгосрочное соглашение с США по СПГ, сообщает издание.