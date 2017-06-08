Песков прокомментировал курс Украины на вступление в НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал принятие Верховной Радой Украины закона, официально закрепляющего нацеленность страны на вступление в НАТО, сообщает РБК.

Напомним, соответствующий закон был принят украинским парламентом 8 июня, в нем курс на вступление в НАТО объявлен приоритетным направлением внешней политики Украины.

Песков напомнил, что решение о принятии новых стран в альянс «принимается в Брюсселе и в тех столицах, где осуществляется общее руководство процессом», а не Верховной Радой.

Представитель Кремля также отметил: «В Москве традиционно с недоверием и озабоченностью относятся к процессу расширения НАТО в сторону наших границ. Считаем, что это угрожает нашей безопасности и балансу сил в евразийском регионе. Разумеется, российская сторона принимает все необходимые меры для ребалансировки ситуации и обеспечения собственной безопасности».

Кроме того, Песков напомнил, что на Украине, которая стремится вступить в Североатлантический альянс, «продолжается гражданская война».