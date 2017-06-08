Глава комитета Госдумы предложил разрешить судам выносить смертные приговоры с отсрочкой

Судам нужно дать право выносить смертный приговор террористам, но с отсрочкой исполнения наказания до момента отмены моратория на смертную казнь, заявил 8 июня глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, сообщает РИА Новости.

Депутат сообщил журналистам, что намерен обсудить свою идею с экспертами, в том числе с известными адвокатами. Он отметил, что уже сейчас у этого предложения есть поддержка и общество рано или поздно придет к пониманию того, что смертная казнь должна применяться, как высшая мера наказания.

«Я предлагаю, и это моя позиция, все-таки прописывать в приговоре и давать оценку о том, что применять меру наказания в виде смертной казни в отношении террористов, но отсрочить ее исполнение до момента как появится всеобщее осознание того, что эту меру наказания надо применять. Надо дать возможность судам принимать такие решения. Дать возможность судам назначать это наказание», — сказал Пискарев.

«Приговор выносить, но не применять смертную казнь. Пусть отбывает наказание, но я думаю, что рано или поздно придет понимание того, что с такими лицами нужно поступать самым жестким образом. Наступит время, когда и Европа тоже поймет, что нужно применять эту меру наказания, тогда те, кто отбывает наказание (за терроризм), у них уже будет приговор», — добавил депутат.

Пискарев пояснил, что желание применять самые жесткие меры наказания в отношении террористов у него возникло за время службы в правоохранительных органах, после участия в расследовании террористических преступлений в Москве и других регионах, а также после общения с потерпевшими и с родственниками погибших от теракта.

Отвечая на вопрос, как быть с судейскими ошибками, глава комитета ГД отметил, что на сегодняшний день есть полная гарантия от ошибок – отсрочка исполнения приговора.

Василий Пискарев ранее уже выдвигал предложение вернуть смертную казнь для террористов, а также организаторов терактов и пособников террористов.

«Мы террористов вылавливаем, сажаем в тюрьму. Тем не менее, получается, что нужно жестче реагировать», - заявил Пискарев 4 апреля.

Мораторий на смертную казнь действует в России с момента ее вступления в Совет Европы. В 1997 году страна подписала протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году.