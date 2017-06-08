Поклонская попросила Генпрокуратуру и ФСБ проверить Transparency

Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская направила запросы в Генпрокуратуру, ФСБ и СК о проверке российского отделения Transparency International, сообщает РИА Новости.

«Прошу провести проверку по деятельности АНО "Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р" и ее должностных лиц, в том числе дать оценку их действиям на наличие в них признаков составов преступлений», – цитирует агентство заявление Поклонской.

По мнению депутата, в материале Transparency о ее имуществе, опубликованном на официальном сайте организации, содержится провокационная информация и клевета.

Ранее Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку российского отделения Transparency International. В ответ заместитель гендиректора отделения Илья Шуманов написал в Facebook, что «хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору». После этого Поклонская заявила, что готова показать свое имущество, если сотрудники организации поступят аналогично.

В Transparency International уже заявили, что не планируют удалять информацию, поскольку она размещена на законных основаниях. В организации также отметили, что «готовы к любым проверкам».

Российское отделение Transparency International обнаружило у депутата Госдумы Натальи Поклонской квартиру в Донецке, которая не указана в ее декларации. Жилье площадью 30 квадратных метров было найдено в украинском государственном реестре прав на недвижимость. Оно зарегистрирована на Дубровскую Наталью Владимировну (в организации утверждают, что Дубровская — девичья фамилия Поклонской) с той же датой рождения.

Transparency направила заявления председателю Госдумы Вячеславу Володину и в администрацию президента с просьбой проверить данные сведения, поскольку «если этот факт подтвердится, Поклонская должна быть лишена мандата депутата Госдумы».

По данным правозащитников, Поклонская также пользуется двумя служебными квартирами — депутатской в Москве и прокурорской в Симферополе.