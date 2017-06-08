«Протон-М» запущен впервые за последний год

Ракета-носитель «Протон-М» стартовала утром 8 июня с космодрома Байконур – это первый запуск «Протона» после годичного перерыва, сообщает «Интерфакс».

Ракета с американским спутником Echostar-21 стартовала в соответствии с графиком в 6:45 мск. Пуск прошел успешно: космическая головная часть в составе разгонного блока «Бриз-М» и спутника Echostar-21 отделилась от третьей ступени носителя, затем спутник вышел на опорную орбиту.

Предыдущий пуск «Протона» проводился 9 июня 2016 года. Однако тогда при запуске спутника Intelsat-31 было выявлено, что вторая ступень работает менее положенного, а ее двигатель выключается преждевременно.

При подготовке к пуску, планировавшемуся на декабрь 2016 года, эксперты также обнаружили отклонения, связанные с системами двигателя ракеты-носителя, поэтому было принято решение о переносе запуска с целью проведения дополнительных проверок.