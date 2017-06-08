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08 июня 2017, 16:46
биология биоразнообразие насекомые сельское хозяйство

Опознавать шмелей будут по жужжанию

Pixabay

Группа ученых из США по руководством Николь Миллер-Штрутманн (Nicole E. Miller-Struttmann) научилась идентифицировать насекомых-опылителей по жужжанию. Первым результатом их работы стало описание акустических характеристики жужжания двух видов североамериканских шмелей: Bombus balteatus и Bombus sylvicola – важных опылителей сельскохозяйственных растений в США.

Сейчас во всем мире наблюдается снижение численности диких и домашних пчел, а также других перепончатокрылых, участвующих в опылении растений. Поэтому мониторинг популяций этих насекомых приобретает особую важность. Теперь исследователи не только могут определять по звуку, какой шмель жужжит, но и при помощи специального алгоритма выявлять из общей звуковой картины луга жужжание нужных видов и даже подсчитывать число прилетающих шмелей.

Жужжание передает даже такие анатомические черты шмеля, как длина его хоботка, а эта характеристика влияет на эффективность опыления. Как было установлено в 2015 году, за прошедшие сорок лет средняя длина хоботка у Bombus balteatus и B. sylvicola уменьшилась на 24 %. В новом исследовании определение деталей строения шмелей по звуку было подтверждено данными об эффективности опыления на участке клеверного луга.

Авторы работы, опубликованной в электронном научном журнале PLOS ONE, считают, что их метод пригодится как биологам, изучающим биоразнообразие насекомых-опылителей, так и фермерам, которые смогут быстро обнаружить снижение численности шмелей на своих полях и оперативно исправлять ситуацию, например, закупая шмелиные семьи у специальных поставщиков.

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