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08 июня 2017, 10:04
биология биоразнообразие млекопитающие

Скрытый вид летяги обнаружен в Северной Америке

Nick Kerhoulas

Виды животных, не отличающиеся от своих близки родственников по внешним характеристикам, называются скрытыми, или криптическими, видами (cryptic species), а также видами-двойниками. Обычно они долго существуют под одним именем, пока тщательное исследование не докажет, что на самом деле видов два. В недавней публикации в научном журнале Mammalogy рассказывается о находке скрытого вида белки-летяги, распространенного в лесах тихоокеанского побережья США.

Зоологи привыкли, что в род американских летяг (Glaucomys) входят два вида. Северный вид (Glaucomys sabrinus) обитает на территории Аляски, Канады, заходя на юг в сопредельные штаты США в районе Великих озер и вдоль побережья Тихого океана. Южный вид (Glaucomys volans) занимает восточную половину США, а также встречается в Мексике и Гондурасе. Как и их родственники из Старого Света, эти маленькие ночные существа способны к планирующему полету от дерева к дереву при помощи кожаной перепонки между передними и задними ногами. Расправив их, летяга способна преодолеть до сотни метров. Хотя полет летяги всегда идет по нисходящей траектории, она может маневрировать, используя для управления хвост и передние лапы.

Теперь за исследование американских летяг взялись генетики. Они установили, что их род состоит не из двух, а из трех видов. Северная летяга, это на самом деле два вида, не гибридизирующихся между собой. Один из видов сохранил старое название, другой был назван летягой Гумбольдта, или орегонской летягой (Glaucomys oregonensis). Он обитает на западе штата Орегон и в канадской провинции Британская Колумбия. «Результаты анализа ДНК были поразительными: они показали, что между формой с побережья Тихого океана и более распространенной континентальной формой северной летяги не происходит обмена генами, даже когда два вида живут рядом», – говорит один из авторов работы профессор Джим Кенаги (Jim Kenagy) из Вашингтонского университета и Музея естественной истории и культуры имени Бёрка в Сиэтле.

Интересно также, что летяга Гумбольдта отделилась от общего предка около 1,3 миллиона лет назад, еще до того, как разделились между собой представители северного и южного видов.

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