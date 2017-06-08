Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана Астану, где он примет участие в саммите глав государств-участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает РИА Новости.

Саммит ШОС пройдет в Астане 8–9 июня. Как ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, на нем будет обсуждаться вопрос членства Ирана в ШОС.

Ушаков уточнил, что этот вопрос будет обсуждаться «в узком составе». Он отметил, что российская сторона поддерживает вступление Ирана в организацию и решение по членству Ирана назрело, однако Москва не ожидает, что оно будет принято по итогам этого саммита.

Заявку на вступление в ШОС Иран подал в 2008 году. До этого времени принять страну в организацию было невозможно, поскольку она находилась под санкциями ООН. Впоследствии санкции сняли.

9 июня Пакистан и Индия получат статус членов ШОС. Процесс присоединения этих стран продолжался три года.

Также, по словам Ушакова, на встрече в Астане главы государств обсудят ситуацию в Афганистане и развитие ШОС, а также должны будут принять концепцию по борьбе с экстремизмом.

В Астане Путин проведет отдельные переговоры с премьером Пакистана Навазом Шарифом и председателем Китая Си Цзиньпином. Вечером 9 июня российский лидер примет участие в открытии выставки ЭКСПО.

В настоящее время в ШОС есть шесть постоянных членов: Россия, Узбекистан, Китай, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Наблюдателями ШОС являются Индия, Иран, Пакистан, Белоруссия, Монголия и Афганистан.