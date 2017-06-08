Академики РАН выступили против изменения правил выборов президента академии

Группа из 30 академиков, членов-корреспондентов и профессоров Российской академии наук направила в Госдуму письмо с протестом против изменения процедуры выборов главы РАН, сообщает ТАСС.

Академики, входящие в неформальное сообщество членов РАН «Клуб 1 июля», выступают против ограничения числа кандидатов на пост президента РАН до трех человек и необходимости согласовывать их с правительством.

6 июня представители «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, предполагающий изменение порядка выборов президента РАН. Согласно предложению, члены РАН должны предоставить правительству РФ нескольких кандидатов на пост президента академии, из которых будут согласованы три. Из них академики и выберут нового президента. Утверждать выбранного академиками главу РАН предлагается президенту РФ.

«Но дальше идет: кандидаты должны быть согласованы с начальством - это просто бестактное заявление. Это не только мое мнение, это мнение всего клуба ("1 июля"). А последнее, самое главное, - что не должно быть более трех кандидатов - это вообще безобразие, против этого мы решительно возражаем. Мы сейчас уже собрали достаточное количество подписей, завтра будем подавать его в Госдуму», - заявил агентству член клуба, академик Владимир Захаров.

«Это несколько неожиданно было (предложение ограничить число кандидатов до трех человек). При встрече с президентом России и при обсуждении в академических кругах мы исходили из того, что кто будет выдвинут, тот и будет представлен, и критерии, по которым могут быть выдвинуты кандидаты, не обсуждались. Это инициатива депутатского корпуса», — сообщил в свою очередь главный ученый секретарь РАН Михаил Пальцев.

В то же время ученые поддерживают некоторые предложения об изменении порядка выборов президента РАН, например, определение победителя на выборах простым большинством голосов и утверждение его на пост президента Академии президентом России, утверждает ТАСС.

Выборы президента РАН запланированы на 27 сентября 2017 года. Изначально они должны были пройти в марте этого года, однако в итоге были перенесены на осень после того, как все три кандидата сняли свои кандидатуры. На пост президента тогда претендовали три академика: занимавший этот пост с 2013 года Владимир Фортов, директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, биофизик Александр Макаров и председатель Совета Российского фонда фундаментальных исследований, директор Института проблем лазерных и информационных технологий академии Владислав Панченко. Вместо президента РАН Владимира Фортова был назначен вице-президент академии Валерий Козлов. Позже Козлов заявил, что кандидатуру президента академии следует согласовывать с органами власти, в том числе и с администрацией президента РФ.