В законопроекте о реновации предусмотрят расселение коммуналок

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков рассказал о поправках, которые 9 июня будут дополнительно внесены к законопроекту о сносе пятиэтажек в Москве, в том числе о поправке, предусматривающей расселение коммуналок при реновации жилья, сообщает «Интерфакс».

«Следующая поправка очень важная, и этот вопрос задавался на парламентских слушаниях Сергею Семеновичу Собянину, и он положительно ответил на этот вопрос. Речь идет о расселении коммуналок, поправка заключается в том, что граждане, которые живут в коммуналках, должны получить отдельные квартиры», - сказал Жуков 8 мая журналистам после заседания Совета Думы.

Помимо этого, по его словам, «все владельцы нежилых помещений должны будут получить равноценную и предварительную компенсацию за те помещения, которые будут у них изыматься».

«Вторая поправка - при составлении программы реновации обязательно должен будет учитываться износ домов и их техническое состояние: чем в худшем состоянии дом, тем раньше должен быть переселен», - сказал Жуков.

Кроме того, по его словам, если жилец выберет получение денежной компенсации за квартиру по рыночной стоимости, то сумма денежной компенсации должна содержать стоимость накопленной суммы взносов на капитальный ремонт, если капитальный ремонт в этом доме не произведен.

В свою очередь глава комитета по ЖКХ Галина Хованская заявила, что обсуждается еще одна поправка, предусматривающая освобождение на пять лет жителей новых домов после переселения от уплаты взносов на капремонт. Однако окончательного решения по этой поправке не принято.

9 июня Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в федеральный закон «О статусе столицы Российской Федерации», касающиеся программы реновации.

Ранее в законопроект ко второму чтению уже вносились поправки, которые касались гарантий жителям расселяемых домов, голосования по реновации и возможности выбрать денежную компенсацию.

8 июня стало известно, что Совет по правам человека при президенте РФ рекомендовал Госдуме отложить рассмотрение закона о реновации.