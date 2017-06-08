Романова объяснила обыск в «Руси сидящей» проверкой по делу о хищении бюджетных средств

Обыск утром 8 июня в офисе общественной правозащитной организации «Русь сидящая» проходил в рамках доследственной проверки по делу о хищении бюджетных средств. В настоящий момент обыск завершен, сообщает «Интерфакс».

«Это была доследственная проверка. Видимо, поступил сигнал о хищении бюджетных средств, которых у нас нет», - рассказала журналистам основатель и директор организации Ольга Романова.

По её словам, обыск проводили четверо сотрудников УБЭП, с которыми были двое общественных наблюдателей. «Они (сотрудники УБЭП) забрали все, что хотели, какие-то финансовые документы», - добавила Романова.

В свою очередь, представитель организации Сергей Шаров-Дэлоне сообщил, что обыски не были связаны с расследованием по делу «Седьмой студии». «Нет, нет. Серебренников - это бюджетные деньги, у нас бюджетных средств нет в принципе», - заявил он.

Комментариев со стороны правоохранительных органов по поводу обысков в «Руси сидящей» пока не последовало.

Московская Хельсинская группа (МХГ) уже выступила с заявлением, в котором выражает протест против проведения обысков в фонде «Русь сидящая» и называет его «фактически началом государственного переворота», сообщает «Эхо Москвы».