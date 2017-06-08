СПЧ рекомендовал Госдуме отложить рассмотрение закона о реновации

Совет по правам человека при президенте РФ порекомендовал Госдуме отклонить во втором чтении законопроект о реновации московского жилья, либо отложить его принятие минимум на полгода, сообщается на сайте СПЧ.

СПЧ в целом поддерживает идею законопроекта при условии его реализации исключительно за счет внебюджетных средств и распространения на все субъекты РФ, в которых имеется аварийное и предаварийное жильё, однако считает более целесообразной дальнейшую ликвидацию остатков аварийного и непригодного для проживания жилья в Москве в рамках действующего законодательства.

По мнению Совета, расходование бюджетных средств города Москвы на цели жилищного строительства по программе реновации без предварительного и полного обеспечения жильем категорий граждан, длительное время находящихся в еще более худших жилищных условиях, «категорически недопустимо».

Кроме того, в СПЧ считают, что в законопроекте отсутствует убедительное обоснование необходимости и действительной цели его принятия.

В заключении говорится, что законопроект предполагает снос любых жилых домов при отсутствии к тому объективных оснований, не решает проблему расселения аварийного и ветхого жилья, что признается и авторами законопроекта, необоснованно использует единственный способ реализации программы реновации - только снос жилых домов.

Кроме того, он использует «ошибочный и нелогичный подход» об участии жителей жилых домов в еще не утвержденной программе реновации, а также нарушает право частной собственности собственников жилых и нежилых помещений в сносимых многоквартирных домах, а также неприкосновенность жилища и право жителей на свободный выбор места жительства и создает нагрузку на экологию города.

«Во избежание очевидного градостроительного, инфраструктурного и транспортного коллапса Совет рекомендует Государственной Думе учесть изложенные предложения при рассмотрении законопроекта о реновации московского жилья во втором чтении, а также законопроекта № 122881-7, и либо их отклонить, либо отложить принятие минимум на 6 месяцев, чтобы подготовить их без спешки и не усиливать социальную напряженность в преддверии президентских выборов», - говорится опубликованном 8 июня в экспертном заключении СПЧ.