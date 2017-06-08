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08 июня 2017, 00:09
Мемория

Мемория. Сергей Сторчак

Сергей Сторчак
Сергей Сторчак

8 июня 1954 года родился Сергей Сторчак, финансист.

Личное дело

Сергей Анатольевич Сторчак (63 года) родился в городе Олевске Житомирской области Украинской ССР. После школы работал транспортировщиком на Краснодарском масложиркомбинате, в 1972-1974 годах отслужил в армии. После армии год проработал транспортным рабочим второго разряда Строительного управления №207 Треста «Мосстрой-29», после чего поступил в МГИМО МИД СССР на специальность «Международные экономические отношения». Окончил институт в июле 1981 года

В 1981 - 1988 годах работал сперва младшим научным сотрудником, а затем - старшим научным  сотрудником в Институте мировой экономики и международных отношений АН СССР.

С 1988 по 1994 годы работал в МИД СССР, затем в МИД России. Был вторым секретарём, затем — старшим референтом Постоянного представительства России при Отделении ООН и других международных организаций МИД России. По неофициальным данным, с 1988 года являлся сотрудником Первого главного управления КГБ СССР (внешняя разведка).

В 1992-1994 годах занимал должность второго секретаря, а затем - старшего референта Постоянного представительства РФ при Отделении ООН и других международных организаций МИД РФ.

С августа 1994 по апрель 1998 годов занимал должность заместителя руководителя Департамента иностранных кредитов и внешнего долга Министерства финансов РФ.

В 1998 году стал заместителем председателя, а затем директором Дирекции межгосударственных долговых обязательств Банка внешнеэкономической деятельности СССР (Внешэкономбанк).

С сентября 2004 года - директор Департамента международных финансовых отношений, государственного долга и государственных финансовых активов Министерства финансов РФ. В ноябре того же года был назначен руководителем делегации РФ в Советах Международного банка экономического сотрудничества (IBEC) и Международного инвестиционного банка (IIB).

С ноября 2005 года занимал должность заместителя министра финансов РФ - директора Департамента международных финансовых отношений, государственного долга и государственных финансовых активов Минфина.

С ноября 2007 по январь 2011 года находился под следствием по обвинению в покушении на хищение денежных средств из государственного бюджета РФ в особо крупном размере. После прекращения уголовного преследования в марте 2011 года вышел из отпуска, в котором находился после ареста с ноября 2007 года. Сторчаку было поручено курировать департамент международных финансовых отношений, а также вопросы государственной политики по международному развитию, интеграцию в СНГ и «Евразэс».

В мае 2011 года был назначен на должность заместителя управляющего от России в ЕБРР и на должность заместителя полномочного представителя России в совете Межгосударственного банка.

В мае 2012 года, после инаугурации президента России Владимира Путина и формирования нового правительства, Сторчак был переутверждён в должности.

Женат, имеет двоих детей.

 

 
Сергей Сторчак

Чем знаменит

Сергей Сторчак является, пожалуй,  самым известным заместителем министра.  Кампания по обвинению Сторчака в мошенничестве наделала много шума. 15 ноября 2007 года он был задержан по обвинению в попытке хищения бюджетных средств. Уголовное дело в отношении него, а также гендиректора ЗАО «Содэксим» Виктора Захарова и главы совета директоров Межрегионального инвестиционного банка Вадима Волкова было возбуждено по статьям 30 УК РФ и 159 УК РФ «покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Уже через пять дней Басманный суд Москвы санкционировал арест всех подозреваемых. Официально было объявлено, что они обвиняются в создании организованной группы с целью похищения денежных средств из федерального бюджета под предлогом покрытия затрат, понесенных компанией «Содэксим»  в размере $43,4 млн при урегулировании долга Республики Алжир. Сторчаку грозило лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

ЗАО «Содэксим еще в 1996 году оказалось в числе тех, кто участвовал как представитель РФ в погашении долгов зарубежных стран перед Россией. Алжир, задолжавший России как преемнице СССР более миллиарда долларов, отдавал долги товарными поставками – финиками, ароматизаторами, местным вином.  «Содэксим» внес в госбюджет двадцать четыре миллиона долларов США за право получать и реализовывать товары алжирских фирм. Однако 10 марта 2006 года было подписано соглашение с Алжиром о списании долгов, согласно которому Алжир получал возможность не возвращать советские кредиты. «Содэксим» обратился к российскому правительству с просьбой вернуть деньги и согласовать вопрос об убытках.

Сторчак по поручению своего руководства разработал проект федерального закона о внесении поправки в Федеральный бюджет на 2007 год с выделением «Содэксиму» соответствующей суммы. Проект исследовался экспертами правительства, правовым управлением Госдумы, Счетной Палатой РФ. Далее он был принят Госдумой, одобрен Советом Федерации ФС РФ и, наконец, подписан президентом России.

Сторчак был взят под стражу за неделю до подписания закона президентом.

Следует отметить, что, возможно, эта история и не получила бы столь широкой огласки, если бы непосредственный начальник Сторчака министр финансов РФ Алексей Кудрин, занимавший тогда пост вице-премьера, не встал сразу же на защиту своего подчиненного. Он четко обозначил свою позицию, что не сомневается в его честности и сразу же начал ходатайствовать об освобождении Сторчака из-под стражи и его переводе под домашний арест под свое личное поручительство.

«Мне непонятна мера пресечения в отношении человека, который много лет проработал и боролся за каждую копейку, за каждый цент, отстаивая интересы России на всех переговорах по долгам, а это крупные финансовые средства», - заявлял Кудрин, подчеркивая, что «Сергей Сторчак был щепетилен по каждой запятой».

Но суд не прислушался к доводам вице-премьера.

Сторчак провел в СИЗО 11 месяцев и только 21 октября 2008 года был освобождён под подписку о невыезде.

31 января 2011 года уголовное преследование в отношении Сторчака было прекращено «за отсутствием состава преступления».

По свидетельству жены Сторчака Людмилы, Алексей Кудрин был единственным членом правительства РФ, который выступил в защиту ее мужа. По её мнению, его арест преследовал цель поставить министра финансов под контроль «силовиков». Надо отметить, что комментируя ход расследования дела Сторчака, глава Следственного комитета РФ А.Бастрыкин тогда заявил, что «страну разворовывают лучшие умы».

 

О чем надо знать

В 2006 году, спустя всего лишь год после назначения заместителем министра, Сергей Сторчак провел беспрецедентную досрочную выплату задолженности России  перед Парижским клубом кредиторов.

После бессонной ночи в Париже, телефонных консультаций с Москвой и длительных подсчетов Сторчак принял решение вернуть весь долг - 22,3 млрд долларов. Операция была проведена 21 августа 2006 года и стала на тот момент крупнейшей в своей сфере за всю новейшую историю России.

 

Прямая речь:

О возможности развала Еврозоны: «Нет, этого не произойдет. Евро в свое время появился под влиянием интересов крупного бизнеса. Из-за больших колебаний курсов валют возникали огромные издержки, необходимость страхования валютных рисков. И при переходе к евро главным аргументом была экономия колоссальных сумм. Если бы крупному бизнесу это было невыгодно, к евро ни за что не перешли бы. А раз есть такие заинтересованные стороны, евро, безусловно, сохранится».

О потребительском кредитовании: «Я стал сторонником золотого правила: за счет заимствований осуществляются только капитальные вложения. Займы не должны использоваться на финансирование потребления. Это касается и коммерческого сектора, и частного потребителя. Я в принципе считаю, что человеку, который не может накопить на стиральную машину или телевизор, давать кредит нельзя. Как на такую технику не накопить? Экономьте. На мелкие бытовые приборы человек, в принципе, должен зарабатывать. Зачем ему кормить столько посредников? И так помимо производителя есть оптовик и розница, а тут еще банк третьей ложкой будет лезть. Если он такой бедный, как же можно столько отдавать в виде процентов? Купи ту же технику на распродаже, на смене ассортимента. Не обязательно же топ-моделью обзаводиться».

О чиновничьих страхах: «После моего уголовного дела чиновники предпочитают говорить: «Если у вас есть претензии к властям, идите в суд, и как он решит, так и будет». Я в таком случае спрашиваю: «А как быть с решениями судов, увеличивающими суммы урегулирования в два-три раза?» Получаю ответ: «Ну и что, это же не наши деньги, а бюджета». И такая позиция стала доминировать после известных событий. Люди считают, что личные риски слишком сильно возросли, чтобы защищать интересы бюджета самостоятельно».

 

3 факта о Сергее Сторчаке:

  • Исповедует православное христианство: даже находясь в СИЗО Лефортово, регулярно посещал богослужения и причащался.
  • Во время нахождения в СИЗО Анатолий Сторчак писал лекции и книгу, а также прочитал Библию от начала до конца.
  • При обыске в квартире Сторчака был изъят один миллион долларов. Деньги впоследствии были признаны легальными и возвращены. Они предназначались на покупку загородного дома и были заработаны, когда Сторчак занимал должность замруководителя Внешэкономбанка и получал «сопоставимые суммы».

 

Материалы о Сергее Сторчаке:

Слава Богу за все! Интервью с Сергеем Сторчаком.

Статья о Сергее Сторчаке в Википедии

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