«Росгосстрах» оценил материальный ущерб от урагана в 25 млн рублей

«Росгосстрах» оценил материальный ущерб от урагана, прошедшего в столичном регионе 29 мая, в 25 млн рублей, сообщает ТАСС.

«Общий объем ущерба предварительно оценивается в более чем 25 млн рублей, в том числе в 19 млн рублей – ущерб домам и имуществу клиентов, и в сумму около 6 млн рублей – ущерб автовладельцам с полисами добровольного страхования каско», – цитирует агентство заявление страховой компании.

Ураган 29 мая стал самым смертоносным за последнюю сотню лет. Он унес жизни 16 человек в Москве и Подмосковье – 10 москвичей и шести жителей Московской области. Пострадали около 200 человек.