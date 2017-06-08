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08 июня 2017, 18:25
Владимир Гройсман Петр Порошенко Украина Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко обвинила президента и премьера Украины в госизмене

«Батькивщина» на фоне Юлии Тимошенко
«Батькивщина» на фоне Юлии Тимошенко
«Батькивщина»

Глава парламентской фракции украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра страны Владимира Гройсмана в «государственной измене» и потребовала от них объяснений по поводу сотрудничества с Россией, сообщает РИА Новости.

На заседании фракции «Батькивщина» было принято решение пригласить Порошенко и Гройсмана на следующее заседание. Члены фракции хотят получить от них объяснения по «действиям, имеющим признаки государственной измены и наносящим ущерб национальным интересам Украины в их сотрудничестве с властью Российской Федерации», — говорится в сообщении. По информации партии, Тимошенко обвиняет действующую украинскую власть в том, что она «зарабатывает деньги на войне».

Крупнейшая в украинском парламенте фракция «Блок Петра Порошенко» (БПП) ранее потребовала заслушать Юлию Тимошенко, подписавшую в 2009 году газовые контракты с Российской Федерацией, и рассмотреть вопрос о «совершении госизмены» и коррупционной составляющей этого соглашения. Комитет Рады по вопросам национальной безопасности и обороны принял решение провести заседание по этому вопросу.

Стокгольмский арбитраж ранее вынес промежуточное решение в споре между «Газпромом» и «Нафтогазом» по контракту на поставки газа на Украину. Текст решения пока не был обнародован, однако украинская сторона уже заявила, что суд удовлетворил основные требования Киева. Зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев, в свою очередь, заявил, что баланс по решению Стокгольмского суда положительный для российской компании.

После решения Стокгольмского арбитража власти Украины и ряд оппозиционных партий выступили с критикой экс-премьера Тимошенко, подписавшей газовый контракт с Россией в 2009 году. В частности, премьер Владимир Гройсман заявил, что Тимошенко ввела страну «в колоссальный долговой контракт», который назвал «антинародным и антизаконным».

В октябре 2011 года Тимошенко была осуждена на семь лет лишения свободы за превышение полномочий при подписании газового соглашения с Россией в 2009 году. Как утверждало обвинение, условия подписанных документов привели к материальному ущербу государства в общей сложности на 189,5 млн долларов. С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывала срок в колонии в Харькове.

Тимошенко освободили в 2014 году.  После смены власти в стране парламент декриминилизовал статьи УК, по которым она была осуждена. Позднее Верховный суд Украины установил, что Тимошенко не совершила никакого преступления при заключении газовых контрактов между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром».

 

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