СМИ анонсировали кремлевский тренинг для губернаторов

Администрация президента РФ 29–30 июня проведет в Москве двухдневный тренинг для российских губернаторов, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в администрации нескольких регионов.

По словам собеседников «Медузы», тренинг проведет внутриполитический блок Кремля, который возглавляет первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

На повестке предполагаемого мероприятия – намеченные на сентябрь 2017 года выборы (в 17 регионах будут выбирать губернаторов, в шести пройдут парламентские выборы).

В феврале президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении администрацией президента в текущем году до шести «семинаров-совещаний по вопросам внутренней политики».