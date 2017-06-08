МАК опроверг заявления Варшавы о взрыве самолета Качиньского

Техническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) еще раз подтвердила, что воздействия взрывчатых веществ на борт разбившегося под Смоленском в 2010 году самолета президента Польши Леха Качиньского Ту-154М выявлено не было, сообщает РИА Новости.

МАК представил окончательный отчет о катастрофе Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2011 году, через год после катастрофы. Однако до сих пор Варшава периодически делает заявления, опровергающие выводы международного расследования. В частности, в польской правительственной подкомиссии, которая занимается расследованием причин катастрофы самолета президента Польши, заявили, что причиной крушения Ту-154 был взрыв «термобарического заряда, который спровоцировал сильную ударную волну».

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». Погибли все находившиеся на борту 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни.

Согласно отчету МАК, непосредственной причиной трагедии стало решение пилотов не уходить на запасной аэродром, а системными — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. Основной причиной катастрофы стало столкновение самолета с деревом, которое привело к его разрушению.

«Поскольку фрагменты крыла самолета были обнаружены в березе, а фрагменты березы — в крыле, а также на основании комплексного анализа всей имеющейся информации, включая факт неуправляемого переворота воздушного судна "на спину" после столкновения с березой, комиссия МАК пришла к однозначному выводу, что именно это столкновение привело к началу разрушения воздушного судна. Никаких сомнений в этом нет», — рассказал РИА Новости председатель комиссии МАК Алексей Морозов .

При этом в Польше в сентябре 2016 года был опубликован отчет о новом расследовании. В Варшаве утверждают, что самолет начал разрушаться в воздухе в 900 метрах от места падения, а с регистраторов пропали последние секунды записей.

Председатель комиссии МАК опроверг эти заявления.

«Как следует из… окончательного отчета, в ходе работы технической комиссии были проанализированы результаты баллистической и взрывотехнической экспертиз, представленных в комиссию Следственным комитетом России. Никаких признаков воздействия на самолет взрывчатых веществ выявлено не было», — заявил Морозов.

По его словам, ни характер разброса обломков, ни их состояние не подтверждали версии взрыва на борту или разрушения судна в воздухе. Морозов также заявил, что никакого исчезновения секундных фрагментов записи с бортовых самописцев Ту-154М, о котором говорят польские эксперты, не было.

По данным МАК, на судне было установлено два параметрических самописца: штатный и эксплуатационный ATM-QAR польского производства. При этом установка последнего не была согласована с разработчиками самолета и системы регистрации.

Морозов отметил, что расшифровкой АТM-QAR занимались польские эксперты.

«Было установлено, что запись на нем прекратилась на 2,5 секунды раньше, чем на штатных самописцах (польский самописец не был аварийным, то есть защищенным, поэтому, после получения значительных повреждений, недостоверность или отсутствие информации на нем вполне объяснимы). Возможно, именно это и является источником информации о неких "исчезнувших" трех секундах», — рассказал председатель комиссии.