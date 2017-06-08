Рада одобрила стремление Украины в НАТО

Верховная Рада Украины большинством голосов приняла законопроект, в котором вступление Украины в НАТО названо среди приоритетов внешней политики страны. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте парламента Украины, сообщает РБК.

Как следует из текста законопроекта «Об основах внутренней и внешней политики», приоритетами национальных интересов являются интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства в Европейском союзе и вступление в евроатлантическое пространство безопасности.

До этого в законе говорилось лишь об интеграции Украины в европейское политическое, экономическое и правовое пространство.

За принятие закона проголосовали 276 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Сейчас документ находится на стадии подписания его президентом страны.

8 апреля президент Украины Петр Порошенко утвердил программу сотрудничества Украины с НАТО на 2017 год. Как отмечается, программа была «существенно обновлена и усовершенствована» с целью приблизить вооруженные силы Украины к стандартам НАТО.

Программа также предусматривает развитие политического диалога с Западом и наращивание сотрудничества с НАТО путем привлечения экспертных, финансовых, материально-технических и других возможностей альянса для «усиления обороноспособности Украины».

В феврале 2017 года президент Украины заявил, что намерен провести референдум по вопросу о вступлении страны в НАТО.