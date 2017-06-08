В ООН подсчитали число боевиков ИГ

Численность террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) составляет до 20 тысяч человек. Об этом говорится в докладе Генсека ООН об угрозе миру и безопасности, представленном на заседании СБ ООН, сообщает RT.

«Численность бойцов ИГ за прошедшие 16 месяцев значительно сократилась и в настоящее время составляет от 12 тыс. до 20 тыс. человек. Одновременно замедлился приток в Ирак и Сирию иностранных боевиков-террористов из целого ряда районов», — говорится в документе.

В нем отмечается, что с января 2016 года боевики ИГ в Сирии и Ираке находятся под постоянным военным давлением и потерпели ряд неудач, поэтому в настоящее время «серьёзную угрозу международной безопасности создают возвращение боевиков в свои страны и их перемещение из зоны конфликта в другие регионы».