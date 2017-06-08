Минкомсвязи подготовило требования к оборудованию для «пакета Яровой»

Минкомсвязи РФ подготовило законопроект о требованиях к оборудованию и программному обеспечению для выполнения антитеррористического пакета законов - так называемого «пакета Яровой», сообщает ТАСС.

Обязательные требования к оборудованию и софту позволят проводить их сертификацию, чтобы использовать на общих сетях связи, сказано в документе министерства, опубликованном на портале проектов правовых актов.

Для выполнения требований «пакета Яровой» необходимо разработать, сертифицировать и установить на сети связи общего пользования специальные технические средства ОРМ. Чтобы их сертифицировать, в лабораториях (центрах) сертификационных испытаний средств связи будут проведены их испытания на основании правил применения. На основании результатов испытания Россвязь принимает решение о выдаче сертификата или обоснованном отказе в выдаче в срок не более 30 дней. Затем она публикует информацию о внесении сертификата соответствия в специальный реестр или исключении из него.

Роскомнадзор будет обязан следить, чтобы операторы использовали на сетях связи только сертифицированное оборудование.

Документ должен вступить в силу в марте 2018 года, публичное обсуждение пройдет до 21 июня 2017-го.

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет «антитеррористических» законов, внесенных в Госдуму депутатом Ириной Яровой. В них речь идет в том числе об обязанности операторов и провайдеров хранить данные пользователей. Также законы предполагают установку на сети операторов систем оперативно-розыскных мероприятий.