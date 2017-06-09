Чеченский боец ММА выслан из Белоруссии

Чемпион мира по смешанным боевым искусствам (ММА) чеченец Мурад Амриев сегодня утром был выслан из Белоруссии, сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, спортсмен был выслан из страны под конвоем, однако это не была экстрадиция. Куда был вывезен спортсмен, агентство не уточняет.

Амриев бежал из Чечни, где, по его словам, его пытали местные силовики. На Украине спортсмен сделал карьеру в единоборствах ММА.

В начале месяца он был задержан в Брянске из-за опечатки в паспорте. Туда же прибыли сотрудники чеченских силовых органов, намереваясь вывезти спортсмена в Чечню.

Амриев был освобожден и сумел скрыться от земляков. Однако на следующий день его задержали на белорусско-украинской границе — белорусам поступила информация, что он находится в розыске в РФ.