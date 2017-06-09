Родные чеченского бойца ММА обратились к Москальковой и в СПЧ

Родители Мурада Амриева — чеченского чемпиона смешанных единоборств (ММА), уехавшего в 2013 году из республики и сегодня переданного полиции Чечни — обратились к правозащитникам с просьбой разобраться в деле Амриева.

Письмо уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и председателю Совета по правам человека Михаилу Федотову опубликовал Комитет по предотвращению пыток.

Родители заявляют, что в 2013 году Амриева «задержали в Грозном, избивали, пытали током, а потом с толпой вооруженных людей привезли домой».

Из-за опасений за свою жизнь спортсмен уехал на Украину, где стал чемпионом мира по смешанным боевым искусствам (mixed martial arts, ММА).

«Сейчас мы не знаем, что с нашим сыном, и где он находится. Даже его адвокат не знает о его месте пребывания. Также мы не знаем, за что точно преследуется полицией наш сын», — говорится в письме.

«Мы не просим вас защитить нашего сына. Мы просим вас разобраться в этом деле, выяснить истинную причину преследования чеченскими полицейскими нашего сына и не допустить повторного нарушения его прав», — сказано в послании.