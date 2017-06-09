Скончался первый директор центра имени Хруничева

Бывший генеральный директор космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева Анатолий Киселев умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Киселев был первым главой центра. Он проработал в отрасли около 60 лет.

Киселев родился в Москве в 1938 году. В 1956 году он устроился электромонтажником на авиационный завод, позднее ставший центром имени Хруничева.

В 1968 году стал заместителем директора, а в 1975 году — директором Машиностроительного завода им. Хруничева.

В 1993 году Киселев объединил завод с конструкторским бюро «Салют», в итоге был образован центр им. Хруничева.