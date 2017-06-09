Держатели карт крупнейших банков РФ пожаловались на сбой

Сегодня во второй половине дня по всей стране фиксируются сбои в работе платежных терминалов. Об этом сообщают «Ведомости».

Так, платежи не проходят через терминалы Сбербанка и «ВТБ 24».

Как отметили в колл-центрах Райффазенбанка, Юникредитбанка, «Открытия» и Промсвязьбанка, клиенты этих банков также не могут расплатиться из-за проблем с самими картами.

По данным «Ведомостей», число обращений в колл-центры банков резко выросло, время ожидания на линии достигает 10 минут.