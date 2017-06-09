Партия Терезы Мэй потеряла большинство в Палате общин

Консервативная партия Великобритании по итогам внеочередных парламентских выборов потеряла большинство в Палате общин, сообщает The Guardian.

По данным на 9:09 мск консерваторы во главе с премьер-министром Терезой Мэй получают 48% голосов, лейбористы — 40%, Шотландская национальная партия — примерно 5%, Партия либеральных демократов — примерно 2%.

Потеря консерваторами парламентского большинства может означать отставку Мэй.

К этому премьера уже призвал лидер лейбористов Джереми Корбин.

«Премьер-министр назначила выборы, потому что ей нужен был мандат. Мандат, который у нее есть — потерянные места консерваторов, потерянные голоса, потерянная поддержка и утраченное доверие. Я бы подумал, что для нее этого достаточно, чтобы уйти в отставку», — цитирует политика издание.

Как отмечает BBC, Мэй выступила в штаб-квартире Консервативной партии и поблагодарила сотрудников за работу.

Медиахолдинг отмечает, что появление в стране «подвешенного парламента», где ни одна из политических партий не получает больше половины мест, означает, что правительство сохраняет полномочия до формирования нового кабинета министров, даже если кто-то из министров не избрался в парламент.