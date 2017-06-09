Госдума одобрила поправки в бюджет 2017 года в первом чтении

Госдума одобрила в перовом чтении законопроект, который предполагает внесение изменений в закон о бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Закон принимается в первом чтении большинством голосов», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее законопроект рекомендовал принять комитет Госдумы по бюджету и налогам.

Согласно поправкам, предполагаемые доходы бюджета в 2017 году увеличиваются с 13,488 трлн до 14,679 трлн рублей, а расходы — до 16,603 трлн рублей.

Одновременно дефицит бюджета сократится до 1,924 трлн рублей и составит 2,1% ВВП.