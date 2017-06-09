Госдума проконтролирует исполнение бюджета

Госдума совместно со Счетной палатой будет контролировать ход исполнения поручения по бюджету и поручения ведомствам по итогам участия «правительственных часов». Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Может быть, нам начинать каждый год в январе месяце с того, чтобы заслушивать отчет о том, как выполнены постановления Госдумы, которые мы принимаем в течение года не только по бюджету, а также в рамках "правительственных часов", по каждому министерству и ведомству? Давайте в январе будем контролировать, что сделано по тем решениям, которые мы приняли за год», — выступил с предложением глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Его поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Никто не отменял вопросы контроля за исполнением бюджета, которые находятся в полномочиях и комитета, и Счетной палаты, и, соответственно, Госдумы», — заметил он.

Инициативу поддержала и глава СП Татьяна Голикова, а глава Минфина антон Силуанов подтвердил, что ведомство предложение Макарова «поддерживает в части бюджетных и финансовых вопросов».

Отметим, сегодня в первом чтении приняли поправки к закону о бюджете.