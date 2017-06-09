В МИДе не оказалось точных данных о причинах смерти Чуркина

Точными данными о причинах смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина располагает его семья, российским официальным лицам результаты медицинской экспертизы не передавались. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Что касается Чуркина, он умер, и была проведена медэкспертиза, и данные ее были переданы его семье. Его вдова имеет весь пакет от американской стороны с заключением о причинах смерти. Имеет не российская сторона, а его семья», — отметила дипломат.

Чуркин умер в больнице Нью-Йорка 20 февраля, за день до своего 65-летия. Сообщалось, что ему стало плохо на работе, по неподтвержденным данным, у дипломата были проблемы с сердцем.