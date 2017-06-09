Думский комитет одобрил обязательную привязку мессенджеров к номеру телефона

Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал принять законопроект об обязательной идентификации пользователей мессенджеров. Об этом сообщает ТАСС.

С такой инициативой выступили представители «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ.

Согласно проекту закона, пользователей предлагается регистрировать в мессенджерах с привязкой к номеру мобильного телефона.

Также власти смогут блокировать неугодные мессенджеры и ограничивать в них рассылку и передачу сообщений, «содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ».