09 июня 2017, 16:37
Думский комитет одобрил обязательную привязку мессенджеров к номеру телефона
Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал принять законопроект об обязательной идентификации пользователей мессенджеров. Об этом сообщает ТАСС.
С такой инициативой выступили представители «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ.
Согласно проекту закона, пользователей предлагается регистрировать в мессенджерах с привязкой к номеру мобильного телефона.
Также власти смогут блокировать неугодные мессенджеры и ограничивать в них рассылку и передачу сообщений, «содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ».
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