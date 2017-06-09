Facebook и Google найдут менеджеров по взаимодействию с властями РФ

Американские компании Facebook и Google объявили о вакансиях менеджеров по взаимодействию с российскими государственными органами.

В частности, Facebook ищет специалиста в области интернет-сервисов, который был бы человеком «с глубоким знанием политической динамики России». Менеджеру предстоит представлять компанию на встречах с российскими чиновниками, консультировать других сотрудников по вопросам государственных законов, которые могут сказаться на работе соцсети. Он будет работать в варшавском офисе.

В свою очередь, Google ищет менеджера для коммуникации с представителями российских госорганов. и регуляторов, разработки локальной стратегии развития компании в стране. Сотрудник будет работать в московском офисе Google.