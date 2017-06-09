Дума приняла закон о реновации в основном чтении

Госдума во втором (основном) чтении проголосовала за законопроект о сносе ветхого жилья в Москве — реновации. Об этом сообщает ТАСС.

Депутаты приняли пакет поправок в документ. В частности, ввели очередность сноса домов по программе реновации — чем более изношен дом, тем быстрее его снесут, а жителей расселят.

Также дом нельзя будет снести, пока вопрос о расселении конкретных квартир будет находиться в суде.

Кроме того, поправки касаются расселения коммунальных квартир и жилья, купленного в ипотеку.

Владельцы квартир в домах, идущих под снос, получат новое жилье в пределах того же района.

Третье чтение законопроекта состоится 14 июня.