09 июня 2017, 17:17
Дума приняла закон о реновации в основном чтении
Госдума во втором (основном) чтении проголосовала за законопроект о сносе ветхого жилья в Москве — реновации. Об этом сообщает ТАСС.
Депутаты приняли пакет поправок в документ. В частности, ввели очередность сноса домов по программе реновации — чем более изношен дом, тем быстрее его снесут, а жителей расселят.
Также дом нельзя будет снести, пока вопрос о расселении конкретных квартир будет находиться в суде.
Кроме того, поправки касаются расселения коммунальных квартир и жилья, купленного в ипотеку.
Владельцы квартир в домах, идущих под снос, получат новое жилье в пределах того же района.
Третье чтение законопроекта состоится 14 июня.
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