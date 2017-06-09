Арестован шестой фигурант «дела 26 марта»

Басманный райсуд Москвы арестовал на два месяца шестого фигуранта дел о нападении на сотрудников полиции во время протестных акций 26 марта. Об этом сообщает «Медиазона».

Подозреваемый Дмитрий был задержан 8 июня в Москве. С раннего утра к нему пришли с обыском, после чего его увезли на допрос.

Следователи считают, что Борисов дважды нанес удары ногой по голове полицейскому по фамилии Ерохин.

Ранее Борисов привлекался к уголовной ответственности по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», однако это дело было прекращено.

В материалах суда, которые цитирует ТАСС, говорится, что во время задержания Борисов «пытался скрыться, оказал активное сопротивление сотрудникам полиции в связи с чем к нему была применена физическая сила».