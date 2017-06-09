09 июня 2017, 17:32
Арестован шестой фигурант «дела 26 марта»
Басманный райсуд Москвы арестовал на два месяца шестого фигуранта дел о нападении на сотрудников полиции во время протестных акций 26 марта. Об этом сообщает «Медиазона».
Подозреваемый Дмитрий был задержан 8 июня в Москве. С раннего утра к нему пришли с обыском, после чего его увезли на допрос.
Следователи считают, что Борисов дважды нанес удары ногой по голове полицейскому по фамилии Ерохин.
Ранее Борисов привлекался к уголовной ответственности по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», однако это дело было прекращено.
В материалах суда, которые цитирует ТАСС, говорится, что во время задержания Борисов «пытался скрыться, оказал активное сопротивление сотрудникам полиции в связи с чем к нему была применена физическая сила».
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое