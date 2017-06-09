Парламент Японии принял закон о смене императора

Верхняя палата японского парламента вслед за нижней проголосовала за закон, позволяющий императору Акихито отречься от престола в пользу своего старшего сына. Об этом пишет The Japan Times.

Теперь правительство Японии должно издать постановление, которое установит время, когда произойдет смена монархов. Как ожидается, новый император, принц Нарухито, вступит в должность в начале 2018 года.

Согласно принятому закону, передача престола может произойти в течение трех лет.

Действующее законодательство предусматривает, что новый император всупает в должность только после смерти предыдущего.

В последний раз японский монарх отрекался от престола в 1817 году: император Кокаку тогда передал трон своему сыну.