Назван величайший фильм за всю историю кинематографа

Назван величайший фильм всех времен по версии поклонников кино. Об этом сообщает Daily Mail.

Рейтинг составлен по опросу журнала Empire,в котором приняли участие 20 тысяч человек.

Первое место в рейтинге занял «Крестный отец» (1972).

На втором месте - лента «Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар» (1980), на третьем - «Темный рыцарь» (2008).

Кроме того, в первой десятке фильмов оказались «Побег из Шоушенка», «Криминальное чтиво», «Славные парни», «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Челюсти», «Звездные войны» (эпизод не уточняется), «Властелин колец: Братство Кольца».

Вторая часть «Крестного отца» заняла 12-е место.