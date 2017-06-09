Индия и Пакистан вошли в ШОС

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в нее были приняты Индия и Пакистан, сообщается на сайте Кремля.

Саммит проходит в столице Казахстана Астане. В заседании принимает участие президент РФ Владимир Путин.

В ШОС, помимо Индии и Пакистана, входят Россия, Казахстан, Китай, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. Организация была создана в 2001 году.

«По итогам саммита ШОС принят пакет документов, в частности Астанинская декларация, где отражены консолидированные подходы государств-членов к дальнейшему развитию организации и согласованы оценки по ключевым международным проблемам, Конвенция о противодействии экстремизму, заявление глав государств — членов ШОС о совместном противодействии международному терроризму и другие решения», — говорится в пресс-релизе.