Внучку Хрущева насмерть сбила электричка

Внучку советского лидера Никиты Хрущева Юлию насмерть сбила электричка в Новой Москве. Об этом сообщают РИА Новости.

«Сегодня днем на железнодорожной платформе "Мичуринец" Киевского направления упала, оступившись, под подошедший пригородный электропоезд женщина, 1940 года рождения. Установлено, что погибшей является Юлия Хрущева, внучка одного из советских лидеров Никиты Хрущева», — отметил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Как подтвердили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному Федеральному округу, инцидент произошел между станциями «Солнечная» и «Внуково» в 10:35 8 июня. Однако имя погибшей женщины в ведомстве не назвали.

Отметим, что Юлия Хрущева была дочерью сына Никиты Хрущева Леонида, погибшего в 1943 году.