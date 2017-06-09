09 июня 2017, 16:50
При пожаре у Киевского вокзала погибли двое
В складском помещении на Киевском вокзале в Москве произошел пожар. После его тушения на месте возгорания нашли тела двух погибших. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по столице.
«К сожалению, при разборе завалов после пожара в складском помещении на площади Киевского вокзала обнаружены два человека без признаков жизни», — отметили в ведомстве.
Отмечается, что пожар пришлось ликвидировать с помощью пожарного поезда. Его площадь составила 100 кв. м.
Очевидцы сообщают о пожаре у Киевского вокзала в Москве — ВИДЕО: https://t.co/mA17302bLp pic.twitter.com/Z1Y0SLKYZN— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 9 июня 2017 г.
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