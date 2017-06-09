При пожаре у Киевского вокзала погибли двое

В складском помещении на Киевском вокзале в Москве произошел пожар. После его тушения на месте возгорания нашли тела двух погибших. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по столице.

«К сожалению, при разборе завалов после пожара в складском помещении на площади Киевского вокзала обнаружены два человека без признаков жизни», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что пожар пришлось ликвидировать с помощью пожарного поезда. Его площадь составила 100 кв. м.