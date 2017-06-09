На канале «Культура» прошли массовые увольнения

На телеканале «Культура» 8 июня прошло массовое сокращение сотрудников, штат был урезан на треть — работы лишились около 200 человек. Об этом в Facebook написала сотрудница канала Наталья Репина.

«Очевидно, их нищенские зарплаты пробивали существенную брешь в госбюджете. Паршиво и уволенным, и оставленным», — пишет Репина.

Согласно приведенным ей цифрам, на канале до сокращения работали 600 человек.

Несколько сотрудников телеканала анонимно подтвердили информацию о сокращениях порталу Republic и РБК.

По данным источников Republic, всего на телеканале работали около 800 человек. Другой собеседник сайта согласился с этой оценкой и заявил о сокращении 40% коллектива — более 300 сотрудников.

Собеседники издания заявили, что коллектив предупреждали об увольнениях за два месяца.

Уволенные сотрудники, согласно их данным, получают все положенные выплаты.

Телеканал «Культура» входит в государственный холдинг ВГТРК.